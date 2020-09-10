أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة

Print
بسبب اللعب يومي الجمعة والاثنين

تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة

تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.

وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.

الدوري الإسباني منافسات الدوري الإسباني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

شبكة عيون الإخبارية