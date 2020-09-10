لجنة الأوبئة : دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بكورونا مسبقا

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، الأربعاء، إن دراسة أجراها الأردن لقياس الأجسام المضادة في المجتمع، بينت احتمالية إصابة 25 ألف شخص في الأردن بفيروس كورونا المستجد في السابق.

وأوضح عبيدات : أن "المرحلة الأولى من الدراسة انتهت وسحبت عينات دم من 4500 شخص موزعين على مناطق مختلفة من الأردن وبشكل عشوائي، في المرحلة الأولى قبل شهر، بينت النتائج أن 2.5 لكل ألف شخص أصيبوا بالفيروس أي 25 ألف شخص".

والأجسام المضادة ينتجها جسم الإنسان كرد فعل مناعي عندما يتعرض الجسم للفيروس أو إلى جزء من هذا الفيروس، وفق عبيدات.

عبيدات قال، إن الأردن يتأرجح بين المرحلتين الثالثة المتمثلة ببؤر عدة لفيروس كورونا المستجد والرابعة المتمثلة بالتفشي المجتمعي.

وأضاف : أن "هدفنا تقليل الإصابات بحيث لا تشكل تحدياً للمؤسسات الصحية"، مبيناً أن هناك تخوف من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المستقبل ، وفق المملكة .

"عودة القطاعات للعمل لا يعني أننا نعظم الاقتصاد على الصحة، ولا يمكن لأي دولة أن تبقي قطاعاتها مغلقة"، وفق عبيدات.

وأكّد عبيدات أنه "لا يوجد مطعوم لفيروس كورونا يعطى في المدارس".

وأشار إلى أنه "من الممكن العودة للحظر الشامل أو الجزئي بناء على الوضع الوبائي".