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"الجبير" يستعرض مع سفير بريطانيا مجمل القضايا ودعم التعاون المشترك

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"الجبير" يستعرض مع سفير بريطانيا مجمل القضايا ودعم التعاون المشترك "الجبير" يستعرض مع سفير بريطانيا مجمل القضايا ودعم التعاون المشترك
استقبل سفير بنجلاديش المعين حديثاً لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل والجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية بنجلاديش المعين حديثاً لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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