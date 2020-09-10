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المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم

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المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم
يقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الإجرامية

المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم

تمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلايا إرهابية في كل من مدن طنجة وتمارة والصخيرات وتيفلت، واعتقال 5 أشخاص مشتبه بهم كانوا ينشطون في هذه المدن، ويقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الإجرامية.
وأوردت وسائل الإعلام المغربية أن عمليات التفكيك تمت بشكل متزامن، بناءً على معلومات أمنية دقيقة، ومكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار المغرب، والمس بسلامة مواطنيه.
وأضافت أن هذه العملية النوعية، التي أشرف عليها شخصيًا مدير عام الأمن الوطني المغربي عبداللطيف الحموشي، أسفرت عن حجز 3 أحزمة ناسفة، ومواد كيماوية شديدة الخطورة، ومجموعة من الخراطيش، وقنابل مسيلة للدموع، وأقنعة تستعمل في تصنيع الأحزمة الناسفة، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال.المغرب خلايا إرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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