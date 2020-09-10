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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "مهارتي بيدي2 " في مأرب

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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "مهارتي بيدي2 " في مأرب مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "مهارتي بيدي2 " في مأرب
واتفاقية لتوفير الاحتياجات التعليمية لمدارس مديرتي ثمود ورماه بحضرموت

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية لتنفيذ مشروع "مهارتي بيدي 2" لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام في اليمن.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

ويهدف المشروع إلى تمكين وتأهيل 500 شاب وشابة من أسر الأيتام بمحافظة مأرب وإكسابهم المهارات المهنية والأساسية في مجالات وحِرف متعددة، كذلك تأمين وسائل ومعدات لتجهيز مشروعات تساعدهم للانخراط بسوق العمل وتوفر لهم سبل العيش الكريم.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة في المركز لتوفير الاحتياجات الرئيسة للأيتام وأسرهم في اليمن كافة والعناية بهم وتحسين ظروف معيشتهم.

كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية لتوفير الاحتياجات التعليمية للعام الجاري لمدارس مديريتي ثمود ورماه التابعة لمحافظة حضرموت.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهند أحمد بن علي البيز.

ويهدف المشروع إلى تحفيز الطلاب والطالبات وتمكينهم من مواصلة المسيرة التعليمية من خلال إعادة ترميم المدارس وتقديم المواد التعليمية، وتوزيع الحقائب المدرسية، يستفيد منها 1,668 طالبًا وطالبة.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مختلف الخدمات للشعب اليمني في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالوقوف مع الأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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