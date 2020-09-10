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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الأغذية على متضرري السيول بالخرطوم

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10 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية.. استفاد منها 600 شخص

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشهد يوم أمس توزيع 10 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية، للمتضررين من السيول والفيضانات في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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