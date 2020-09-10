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"البيئة" تدعو المنشآت البيطرية للاستثمار في ترقيم الإبل إلكترونياً

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"البيئة" تدعو المنشآت البيطرية للاستثمار في ترقيم الإبل إلكترونياً "البيئة" تدعو المنشآت البيطرية للاستثمار في ترقيم الإبل إلكترونياً
بعد سريان قرار إلزامية الخدمة بدءاً من شهر محرم الجاري

دَعتْ وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنشآت البيطرية الراغبة في تقديم خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً في المملكة، إلى تقديم طلبات تأهيلها للعمل كمزود معتمد للخدمة، عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص للمشروع 8001240025.

وذكرت الوزارة أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة ترقيم الإبل، تأتي بهدف تمكين المنشآت البيطرية من العثور على فرص استثمارية إضافية لتوسيع أعمالها، والمشاركة في الجهود الحكومية الرامية إلى إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 11/ 6/ 1439هـ، القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع شريحة إلكترونية خاصة لكل متن من الإبل.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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