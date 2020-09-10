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تأمين موقع مشروع "القدية" تمهيدًا لوصول المعدات الثقيلة

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تأمين موقع مشروع "القدية" تمهيدًا لوصول المعدات الثقيلة تأمين موقع مشروع "القدية" تمهيدًا لوصول المعدات الثقيلة
عبر سياج أمني بطول "20 كم" وحواجز كابلات بـ"23 كم"

تأمين موقع مشروع

يجري مشروع "القدية"، بالشراكة مع شركة "عبر المملكة " "سبك"، عملية تأمين موقع المشروع تمهيدًا لوصول المعدات الثقيلة إلى الموقع.

وقال مشروع "القدية" إن هذه العملية تنفذ خلال تشييد سياج أمني بطول 20 كم وحواجز كابلات بطول 23 كم وأعمال حفر يصل حجمها إلى مليون متر مكعب.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.مشروع القدية شركة عبر المملكة السعودية سبك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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