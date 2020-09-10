أكثر من 11 ألف مستفيد من معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جازان

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‫تحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني.. ويستعد لتدشين برنامج إثرائي وتدريبي

يقدم معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جازان جهودا في تعزيز وتطوير العملية الأكاديمية والعلمية من خلال التعليم والتدريب وأنشطة الترجمة.

وتنسجم أهداف المعهد مع دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق التنمية ونشر المعرفة والتميز في البحث والابتكار وبما يتواءم ورؤية المملكة 2030، إلى جانب مهام المعهد في تدريس برامج اللغة الإنجليزية المكثفة، والتخصصية لطلاب وطالبات الجامعة.

ويقوم المعهد هذا العام بتدريس اللغة الإنجليزية لـ11.486 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الهيئة التدريسية للمعهد 296 عضواً.

وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالله الزغيبي، أن خارطة عمل المعهد توسعت خلال العامين الماضيين من حيث التجديد والابتكار والخروج من التعليم التقليدي إلى عالم التدريس الإلكتروني والتفاعلي، إلى جانب تنفيذ البرامج التأسيسية النوعية بالاشتراك مع كليات الجامعة في تعليم اللغة الإنجليزية كمتطلبات جامعية وبرامج دراسات عليا، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.

ونوه "الزغيبي" بكوادر المعهد الوطنية التي تتولى عمليات الإدارة والتعليم والإشراف، مضيفاً أن المعهد يمثل أحد أهم المعاهد المتخصصة لتقديم خدمة متميزة ذات ممارسات ومعايير عالمية وأكاديمية في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لكافة الفئات المستهدفة لجميع كليات الجامعة والمجتمع.

وأضاف الدكتور "الزغيبي" أن المعهد نفذ عدداً من البرامج خلال الفترة الماضية كان من أبرزها؛ عقد دورات تدريبية لتطوير منسوبي المعهد، من أعضاء هيئة تدريس، ومعيدين ومحاضرين، ومعلمي اللغة، وأقام تدريباً نوعياً تخصصياً بالتعاون مع معاهد ودور نشر عالمية، كما يتولى المعهد ترجمة عدد من المواد والملفات الخاصة بجهات داخل الجامعة، وترجمة أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث بلغ إجمالي ما تمت ترجمته ومراجعته في الفصل الثاني فقط من العام الماضي ما يقارب الـ 290 مستنداً.

وأكد الدكتور "الزغيبي" أن المعهد يستعد لتدشين وإطلاق برنامج إثرائي وتدريبي منتظم بواقع ندوة علمية كل أسبوعين، كما يستمر بعقد ندوات افتراضية؛ نظراً لظروف جائحة كورونا الراهنة، إلى جانب التدريب على منصة نظام التعلم الإلكتروني المعتمدة من قبل الجامعة بواقع ست ورش تدريبية أسبوعياً، مع استمرار الدعم الافتراضي والإجابة على التساؤلات حول المنصة عبر قنوات التواصل.جامعة جازان