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ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة

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ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة
معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة

ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة

كشفت بيانات اليوم (الخميس)، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المئة وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز)، التي شهدت رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء ، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن عدد من ذكروا أنهم يائسون جدًا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبًا في بداية يونيو (حزيران)، وفقاً لـ"رويترز".

وبين المعهد أن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة، وتراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 بالمئة خلال الشهور الثلاثة.

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 بالمئة ارتفاعًا من 47.6 بالمئة في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدًا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 بالمئة.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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