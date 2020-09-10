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عمود من الدخان الأسود.. حريق جديد يندلع في مرفأ بيروت

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عمود من الدخان الأسود.. حريق جديد يندلع في مرفأ بيروت عمود من الدخان الأسود.. حريق جديد يندلع في مرفأ بيروت
بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمّر منشآت المرفأ والمنطقة

عمود من الدخان الأسود.. حريق جديد يندلع في مرفأ بيروت

اندلع حريق في مرفأ بيروت، الخميس، متسبباً في ارتفاع عمود كبير من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمّر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فإن حالة من الهلع تسود المنطقة القريبة من المرفأ بين المواطنين، عقب مشاهدتهم لسحابة الدخان الناجمة عن الحريق.

ويحاول الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، فيما يبتعد المواطنون عن الموقع بسرعة؛ خوفاً من انفجار قد يتسبب به الحريق.

جدير بالذكر أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الفائت أدى إلى مقتل 191 شخصاً وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية. حريق لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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