أنجلينا جولي تشارك في حملة بيع عصير الليمون لصالح أطفال اليمن

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مصراوي Masrawy

صنعاء- (بي بي سي):

شاركت نجمة هوليوود أنجلينا جولي في حملة تبرع أطلقها طفلان في لندن، لمساعدة أطفال اليمن عبر بيع عصير الليمون.

وأرسلت الممثلة الأمريكية للشقيقين أيان موسي وميكائيل إسحاق، رسالة شكر، ومبلغاً من المال دعماً للحملة.

وقالت جولى "أنا آسفة لأنني لن أستطيع شراء عصير الليمون منكما، لكنني أرغب في التبرع للحملة"

وكان الشقيقان البريطانيان البالغان من العمر 6 أعوام قد دشنا في 5 يوليو الماضي أمام منزلهما في شرق لندن مشروعاً صغيراً لبيع عصير الليمون لمساعدة أطفال اليمن.

واعتقد الطفلان أنهما سيجمعان 100 يورو فقط، لكنهما تمكنا من جمع 53 ألف يورو خلال أيام.

ولاقت مبادرة الطفلين رواجاً واسعاً، وتمت استضافتهما في عدة محطات إذاعية وتليفزيونية، منها بي بي سي، والتي علمت جولي بالحملة من خلالها.

وقالت أم الطفلين أن جولي اتصلت بممثلها في المملكة المتحدة بعد أن علمت بالحملة، ثم اتصلوا بالعائلة.

وأضافت أن الطفلين في البداية لم يعرفوا من هي جولي ، إلى أن شاهدوا مقاطع من أفلام تومب رايدر وماليفيسنت.

وخلفت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات، أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، جعلت أكثر من 12 مليون طفل بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية.