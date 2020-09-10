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حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

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عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغ 10.7 مليون مستفيد

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار "القحطاني" إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكّل الذكور المستقلون 66%، موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر

حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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