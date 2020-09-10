عليكم بما يقيكم من المخاطر.. "المدني" يحذّر من "تقلبات عسير الجوية"

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فيما نبهت "الأرصاد" أبها و13 محافظة من حالة ماطرة تستمر لـ8 مساء

نبّهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

هذا، وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وجريان السيول، مع احتمالية لتساقط البرد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

وكانت منطقة عسير، قد شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات؛ منها: (رجال ألمع، وبلقرن، وتنومة، وبارق، والحرجة، وتهامة بللسمر، وتهامة بللحمر، ومركزي الربوعة والفرشة) التابعة لمحافظة سراة عبيدة.حالة الطقس الأرصاد أمطار