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"كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية بـ"سعود الطبية" في شهرين

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"كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية عيون بـ"سعود الطبية" في شهرين "كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية بـ"سعود الطبية" في شهرين
فيما استقبَلَ القسمُ وعالَجَ حالات اعتلال شبكيٍّ للأطفال الخُدَّج.. 281 فحصًا

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم العيون- عن إجرائها لـ548 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وعمليات صغرى وعمليات الليزر للشبكية، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة؛ وذلك خلال فترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر 2020 الحالي.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن العمليات الكبرى بلغت 220 عملية، والعمليات الصغرى التي تشمل الليزك بلغت 50 عملية، وعمليات الليزر مع حقن علاج لحالات الشبكية بلغت 255 عملية؛ في حين أجريت عمليات طارئة لـ23 حالة.

وأضاف: "استقبل القسم حالات اعتلال شبكي للأطفال الخدج؛ حيث أجرى 281 فحصًا لعدد 83 طفلًا، إضافة إلى 12 حالة عولجت بالحقن، وحالتين عولجتا بالليزر".

وبيّن "المطيري"، أن القسم تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة، في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبتوجيهات من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، والقيادات الطبية في المدينة، وأنه يملك خبرات طبية استشارية كبيرة، وكفاءات وطنية على مستوى عالٍ.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية