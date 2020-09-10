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يحبس الأنفاس.. "زائر غير متوقع" يثير الرعب في مطعم

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فيديو يحبس الأنفاس.. "زائر غير متوقع" يثير الرعب في مطعم يحبس الأنفاس.. "زائر غير متوقع" يثير الرعب في مطعم
رواد المطعم: نصحونا بالتزام الهدوء والصمت

فيديو يحبس الأنفاس..

"نظر في عيني رجل وقد وقف رعبًا بجوار أحد الموائد، ثم أكمل طريقه كأنه في بيته"؛ ففي مقطع يحبس الأنفاس، رصدت كاميرا أحد رواد مطعم في جنوب إفريقيا، دخول زائر غير مألوف؛ مما أسفر عن حالة من الرعب بين الحضور.

وخلال تناول وجبة الإفطار، ظهر نمر بشكل مفاجئ، والتقطت إريكا ويز (39 عامًا) مقطع فيديو للزائر أثناء تجوله حول مطعم فندق سيينغيتا إيبوني في محمية سابي ساندز شمال شرقي مدينة جوهانسبرغ.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية عن "ويز" قولها إنها كانت مع عمها واثنين من أصدقائها بعد وجبة الإفطار عندما بدأت القرود تُصدر أصواتًا وحركات غير عادية؛ في إشارة إلى ظهور الحيوان المفترس.

وأوضحت أن "موظفي الفندق مدربون على التعامل مع مثل هذا النوع من المفاجآت، فنصحوها بضرورة الالتزام بالهدوء والصمت؛ في حين كان النمر قريبًا منا للغاية".

ووفقًا لـ"ويز"؛ فقد شوهد النمر أمام الفندق في وقت سابق من صباح ذلك اليوم، وهو يصطاد نوعًا من الظباء الإفريقية؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وخلال تصوير "ويز" للفيديو، يمكن رؤية النمر وهو يصعد الدرج للطابق العلوي في المطعم.

وقالت "ويز": "لقد شعرنا برعب وبرهبة كبيرة. يا لها من تجربة نادرة أن يكون مثل هذا اللقاء مع نمر. لقد أثبت هذا الموقف أن الحياة البرية والناس يمكن أن يعيشوا ويتفاعلوا مع بعضهم في وئام واحترام".

وبيّنت أن "هذا كان نادرا جدًّا بالنسبة لي، وكل ما أستطيع قوله لشخص في هذا الوضع هو التزام الهدوء والصمت".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية