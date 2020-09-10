أخبار عاجلة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور -
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة

Print
جريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة جريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة
شقيقها هاجمها بطلقات نارية نقلت على إثرها للمستشفى.. والآخر أنهى حياتها هناك

جريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة

أثارت حادثة قتل مواطنة كويتية على يد أحد أقاربها أثناء تلقيها العلاج داخل قسم العناية المركزة، غضبا عارما بين الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى النشطاء استغرابهم من تمكن القاتل الذي قيل إنه "شقيقها الآخر" من دخول قسم العناية المركزة الذي ترقد فيه منذ يومين بعد تعرضها لإصابة بعدة رصاصات من قبل شقيقها الأول المحتجز حاليا، دون أن تكون هنالك حراسة مشددة لها خوفا على حياتها.

وبحسب اليوم تعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها يوم الأربعاء على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني) الذي أجهز عليها وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن يتم ضبطه.الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime -محمد زيدان:ألعب في صفوف أساطير بروسيا دوتموند حالياً وخضت مع الفريق العديد من المباريات

ملعب ONTime -محمد زيدان:ألعب في صفوف أساطير بروسيا دوتموند حالياً وخضت مع الفريق العديد من المباريات

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

إغلاق صناديق الاقتراع في "يوم التصويت الموحد" في روسيا

إغلاق صناديق الاقتراع في "يوم التصويت الموحد" في روسيا

شبكة عيون الإخبارية