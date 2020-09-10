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أمانة جدة تُغلق 261 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة خلال 72 ساعة

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بينها 12 صالون حلاقة و4 ورش مخالفة  للبروتوكولات الوقائية

أمانة جدة تُغلق 261 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة خلال 72 ساعة

أغلقت أمانة محافظة جدة 261 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 261 محلاً تجاريًّا متنوع الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية؛ منها 12 صالون حلاقة و4 ورش تم إغلاقها لمخالفتها نظاماً.

وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

أمانة جدة تُغلق 261 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة خلال 72 ساعة

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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