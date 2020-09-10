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"أمانة عسير" تصرف 500 مليون كمستحقات لمقاولي المشروعات

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"أمانة عسير" تصرف 500 مليون كمستحقات لمقاولي المشروعات "أمانة عسير" تصرف 500 مليون كمستحقات لمقاولي المشروعات
حسب مؤشرات إنجاز مشروعات القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة

صرفت أمانة منطقة عسير، مبلغ 500 مليون ريال لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها بالمنطقة.

بدوره، أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية -بتوجيه من الوزير ماجد الحقيل- على حصر كل المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية؛ مبينًا أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين لمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة.

وأشار "الحميدي" إلى أن الأمانة حريصة على إنجاز كل المشاريع وفق ما هو مخطط؛ حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها؛ وخصوصًا المشاريع الرئيسية والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسية للتنمية بما يعود بالنفع.

وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي ستساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها؛ وفق ما هو مأمول.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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