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"الماطرة" تنشط.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": بهذه المناطق تتشكل السحب

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"الماطرة" تنشط.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": بهذه المناطق تتشكل السحب "الماطرة" تنشط.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": بهذه المناطق تتشكل السحب
فيما توقعت "الأرصاد" أن يستمر تكوّن "الرعدية" بمناطق عدة مصحوبة برياح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس، نشاطًا في الحالة المطرية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #مكة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة #المدينة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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