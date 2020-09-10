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أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا

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أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا
ضبط 62 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق

أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس 875 جولة رقابية بالمنطقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدّس في الأسواق المركزية.

وفيما يخص التعقيم والتطهير، نفّذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعًا، باستخدام 162260 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طنًّا من النفايات، وإزالة 3732 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي؛ لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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