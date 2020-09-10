شركة ناشئة جديدة في مجال تكنولوجيا الطاقة تبصر النور في الشرق الأوسط لتحقيق نقلة نوعية في المنطقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، )"ايتوس واير"): تقوم شركة "أفكار فنتشرز"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الطاقة تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها، بحشد فريق من أبرز قادة المنطقة في مجالات الطاقة والهندسة والتكنولوجيا المالية والإدارة. يضمّ الفريق المؤسس للشركة ستة أعضاء من ذوي الخبرة العالمية، ممن يتطلعون إلى تمويل الشركات الناشئة والاستثمار في الشركات القائمة والمثبتة في مجال الطاقة والتكنولوجيا.

تعمل "أفكار" برؤية واضحة وهادفة تسعى إلى رسم معالم مستقبل مستدام ومستقل لقطاع تكنولوجيا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمتع الفريق المؤسس بسجل حافل في مجال الابتكار وما يزيد عن قرن من الخبرة المشتركة في مجال الطاقة والتكنولوجيا. ويضمّ كلاً من:

· عدنان غبريس (رئيس مجلس الإدارة)

· معن رزوقي ( عضو تنفيذي)

· زياد بن حمد (عضو تنفيذي )

· غسان مرداد ( عضو غير تنفيذي )

· رجاء المزروعي ( عضو غير تنفيذي )

· مازن اللمكي (عضو غير تنفيذي )

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد عدنان غبريس، رئيس مجلس إدارة شركة "أفكار": "تعمل شركة ’أفكار فنتشرز‘ بموجب ثلاث ركائز رئيسية، وهي تأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، وتسريع توسّع الشركات القائمة، وزيادة عائدات المؤسسات من خلال الحلول المناسبة للغرض. تتميّز شركة ’أفكار‘ بـأنها ليست شركة تقليدية لخدمات الطاقة أو شركة لتصنيع المنتجات، كما أنها ليست مجرد قوة استثمارية. بل ستساهم في التأسيس لعدد من نماذج الأعمال الفريدة من نوعها التي تجمع بين النهجين."

تسعى "أفكار" إلى استخدام المقاربات البارزة والمبتكرة لمعالجة المشاكل القديمة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، من أجل تحويل المنطقة من مجرد جهة مستوردة للتكنولوجيا إلى مبتكرة للتكنولوجيا.

وعلى الرغم من تمتع مؤسسيها بمعرفة قوية في مجال الطاقة، تهدف "أفكار" إلى تغيير نموذج الطاقة الحالي في المنطقة، وتمكين التطبيق والتنفيذ الفريد من نوعه للتكنولوجيا والابتكارات، فضلاً عن توفير فرص غير متوقعة في مجال التصنيع.

من جانبه، قال السيد معن رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أفكار": "سنعمل على تشجيع نهج إنشاء الملكية الفكرية الإقليمية المناسبة للغرض."