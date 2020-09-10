أخبار عاجلة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور -
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تأكد" الطائف: أكثر من 19 ألف مستفيد من خدماتنا

Print
"تأكد" الطائف: أكثر من 19 ألف مستفيد من خدماتنا "تأكد" الطائف: أكثر من 19 ألف مستفيد من خدماتنا
الفحوصات تساعد على الكشف وقطع انتشار العدوى

قدّم مركز (تأكد) في الطائف، خدماته لـ19445 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين

الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

شبكة عيون الإخبارية