لوسيد موتورز تكشف النقاب عن جديدها "أير".. سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الأكثر قوة وكفاءة بالعالم

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مع مجموعة كاملة من النماذج بأسعار تبدأ بأقل من 80 ألف دولار

كشفت لوسيد موتورز، الشركة التي تسعى لإرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الفاخرة والمتطورة، اليوم، النقاب عن تفاصيل إنتاج سيارتها لوسيد أير المرتقبة، في بث على شبكة الإنترنت من مقرّها في وادي السيليكون.

وبعد نجاحها في إرساء معايير صناعية جديدة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة -بالمجالات الرئيسية المعنية بالأداء والكفاءة والتصميم- ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021.

وفي تعليقه، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: "تسعى لوسيد موتورز للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية؛ مما يساعد في دفع عجلة القطاع بأكمله نحو الأمام، وتسريع سبل الاعتماد على وسائل التنقل المستدامة. ومن شأن هذه المنهجية المتميزة لتطوير السيارة الكهربائية الأكثر تقدمًا في العالم إفادة البشرية جمعاء عبر توفير وسائل تنقل مستدامة لا تُصدر أي انبعاثات، فضلًا عن استقطاب عملاء جدد إلى عالم السيارات الكهربائية. لوسيد أير سيارة متميزة في القطاع، وتفيض بالتطورات التي تحوّلت إلى حقيقة بعد الارتقاء بحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأدائها نحو آفاق جديدة".

استغلال المساحة للإبداع في التصميم

وتستند لوسيد أير في تصميمها على منهجية ثورية مبتكرة يُطلق عليها اسم لوسيد سبيس كونسبت؛ وتستفيد من تصغير مجموعة محركات السيارة وبطارياتها المتطورة لتحسين مساحة مقصورتها الداخلية. ويعتبر هذا المفهوم عنصرًا رئيسيًّا في الهيكلية الهندسية لمنصّة لوسيد الكهربائية المتطورة (LEAP)، والتي ستُبنى عليها لوسيد أير وسيارات لوسيد القادمة. إنها منهجية شاملة ومتميزة لبناء السيارات الكهربائية بعيدًا عن استخدام الحلول الجاهزة مسبقًا، والتي نراها كثيرًا في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المعهودة في السوق.

وبفضل ابتكار محركات كهربائية أصغر حجمًا وأكثر قوة، مع تحسين كبير لمجموعة النقل الكهربائية للحركة؛ نجحت لوسيد في استغلال تلك المساحة وتعزيز راحة الركاب. ويوسّع ذلك فلسفة الكفاءة الاستثنائية المتجلّية في مختلف جوانب لوسيد أير من كفاءة استهلاك الطاقة، إلى الاستغلال الأمثل للمساحة؛ مما يحقق مزيجًا غير مسبوق من النطاق، والعملية، والأداء والفخامة.

وتسهم سبيس كونسبت في رسم مختلف الملامح الحديثة والرائعة للوسيد أير، بعيدًا عن الاعتماد على أي إشارات تقليدية في تصميم السيارة، وتقديم سيارة جميلة تبدو عليها سمات التفرّد على الطريق.

ومن جانبه، قال ديريك جينكنز، نائب رئيس التصميم لدى لوسيد موتورز: "رفضنا أي تنازلات منذ انطلاق رحلتنا في لوسيد موتورز، وسعينا لتطوير أول سياراتنا الكهربائية- لوسيد أير. واتخذنا قرارًا منذ وقت مبكر بأننا سنسعى لمتابعة مختلف جوانب الأداء والابتكار والفخامة. وبالنتيجة، امتلكنا القدرة على بناء أفضل سيارة في العالم، والأرقام تثبت ذلك. وقد تحقق ذلك دون المساس باللمسات الجمالية للوسيد أير، بما سيجعلها المثال الأول لسيارة تم ابتكارها منذ مراحلها الأولية للاستفادة من حرية التصميم الكاملة المتاحة بفضل الهيكلية الهندسية للسيارات الكهربائية".

مصدر الإلهام

انطلاقًا مما يوحيه الاسم، تستمد لوسيد إلهامها من فكرة الرؤية المختلفة للأشياء، والسعي لتحقيق الأحلام. ويتلخّص ذلك في شعار العلامة التجارية "حقق الحلم"، والذي يعكس رؤية الشركة في رفض الوضع الراهن، والدفع المستمر لحدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية نحو آفاق جديدة.

وأضاف جينكنز: "تنطلق علامة لوسيد التجارية من عقلية مستقبلية تُعنى بالفخامة، وهي الأمثل لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمشترين الأكثر تطلعًا نحو المستقبل. نحن نتجه نحو مستقبل يدرك فيه المستهلكون مدى أهمية الاستدامة والتصميم المتطور والابتكارات التقنية، إلى جانب الخصائص التقليدية للفخامة المتمثلة في الجودة والإتقان. ونعتقد أن لوسيد تحتل موقعًا رياديًّا في طليعة التحولات التي تشهدها تفضيلات المستهلكين نحو العلامات التجارية الجديدة التي توفر علاقات مباشرة مع منتجات تقدم مستويات جديدة كليًّا من التكنولوجيا والأداء والتصميم".

إرساء معايير جديدة في جميع المستويات:

أرقام قياسية من حيث الأداء والمسافة المقطوعة

بفضل قوة تصل إلى 1080 حصانًا في هيكلية هندسية بمحرّك مزدوج ونظام دفع رباعي، تمتلك لوسيد أير القدرة على قطع مسافة ربع ميل في غضون أقل من 9.9 ثانية على أساس ثابت وقابل للتكرار؛ وتعتبر حتى اليوم سيارة السيدان الكهربائية الوحيدة القادرة على تحقيق هذه النتيجة. وتتكامل قوة لوسيد أير مع قدرتها على قطع مسافة أطول تصل حتى 517 ميلًا وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

السيارة الكهربائية الأسرع من حيث الشحن في العالم

بمجرّد طرحها في الأسواق، ستكون لوسيد أير السيارة الكهربائية الأسرع شحنًا في العالم؛ حيث يمكنها قطع مسافة 20 ميلًا مقابل كل دقيقة شحن عند وصلها بشبكة شحن سريعة بالتيار المستمر. وبمعنى آخر، يستطيع مالكو لوسيد أير قطع مسافة 300 ميل بعد شحن سيارتهم في ظروف حقيقية على الطريق لمدة 20 دقيقة فقط.

مجموعة بطاريات أثبتت فعاليتها في السباقات

اعتمدت لوسيد موتورز على 10 سنوات من الخبرة، واختبارات واقعية قطعت خلالها أكثر من 20 مليون ميل لابتكار مجموعة بطارياتها ذات النطاق الموسّع باستطاعة 113 كيلو واط ساعة. وبفضل تطويرها للمشاركة في بطولات السباق العالمية الرائدة للسيارات الكهربائية، تتفوق تكنولوجيا بطاريات لوسيد مع النظام المخصص لإدارة البطاريات، والإعداد الذكي للخلايا، وكثافة الطاقة بمستوى عالمي.

مقصورة داخلية بلمسات عالمية، وصندوق أمتعة أمامي هو الأكبر في السيارات الكهربائية:

انطلاقًا من فلسفة لوسيد سبيس كونسبت الحصرية، تتألق لوسيد أير بمقصورة داخلية فاخرة بالحجم الكامل، مع الحفاظ على الطابع الرشيق والرياضي لسيارات السيدان التقليدية. وأدت هذه المنهجية إلى توفير مساحة تخزين هي الأكبر من نوعها حتى الآن في السيارات الكهربائية، مع قدرات تخزين ثنائية المستوى في مساحتين أمامية وخلفية.

السيارة الفاخرة الأكثر تميّزًا من حيث الديناميكا الهوائية

تعتبر لوسيد أير السيارة الفاخرة الأكثر كفاءة في العالم من حيث خواص الديناميكا الهوائية؛ حيث بلغ مُعامل السحب في السيارة 0.21 بحسب اختبارات نفق الرياح المتطور للطرق المتعرّجة في ويندشير.

شاشات عرض زجاجية متطورة في المقصورة مع أجهزة تحكّم تعمل باللمس

تجسّد لمسات تصميم المقصورة الداخلية لسيارة لوسيد أير ثورة في آلية دمج الجيل التالي من الشاشات ذات الشكل الحرّ بأناقة مع البنية الهندسية لتصميم المقصورة؛ مما يوفر طريقة جميلة وسلسة للتفاعل مع برمجيات السيارة وواجهة المستخدم التي تركز على الإنسان. وتم تزويد السيارة بشاشة من الزجاج المنحني قياس 34 بوصة ودقة 5K أمام السائق، بحيث "تطفو" فوق لوحة القيادة، وتضفي مزيدًا من الروعة على الطابع الأنيق والانسيابي للمقصورة الداخلية. ويمكن الاستفادة من لوحة ملاحة مركزية قابلة للسحب، وفي متناول السائق والركاب، للوصول إلى تحكّم أعمق بنظم السيارة ووظائفها. وتتكامل الشاشات الرقمية مع مجموعة من أدوات التحكّم المادية الدقيقة التي تعمل باللمس، بما فيها توربينات مضلّعة لوظائف عجلة القيادة؛ وزرّ دوّار للتحكّم بمستوى الصوت؛ ومفاتيح تبديل معدنية لضبط إعدادات المناخ.

المستوى التالي من النظم المتقدّمة لمساعدة السائق

يعتبر نظام لوسيد دريم درايف المتطور لمساعدة السائق في لوسيد أير، المنصة الأولى من نوعها، وتجمع أجهزة الاستشعار الأكثر شمولًا في السوق مع نظام حديث لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة، وبشكل قياسي في جميع سيارات لوسيد أير دريم إديشن. وهو أول نظام من نوعه يقدم 32 جهاز استشعار يغطي الرؤية، والرادار والموجات فوق الصوتية، فضلًا عن نظام ضوئي للاكتشاف وتحديد المدى بدقة عالية هو الأول من نوعه في العالم بشكل قياسي على سيارة كهربائية؛ وتعمل جميعًا مع نظام قياسي لمراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة ونظام رسم خرائط بسياج جغرافي عالي الدقة لتوفير المنهجية الأكثر أمانًا إلى تقنيات مساعدة السائق من المستوى الثاني والمستوى الثالث.

تكنولوجيا الإضاءة الأكثر تطورًا في العالم

تتألق المصابيح الأمامية في لوسيد أير بنظام مصفوفة العدسات الدقيقة الثوري، والذي يتكون حرفيًّا من آلاف "القنوات الضوئية". وقد طوّرت الشركة هذه التقنية بشكل كامل، وتوفر نظام الإضاءة الأكثر سطوعًا ودقة وتطورًا على الإطلاق. ويمكن توجيه الضوء بشكل رقميّ عبر التبديل الرقمي للقنوات الضوئية في اتجاهات مختلفة؛ مما يُحدث ثورة في مجال الرؤية وتعزيز السلامة.

لوسيد أير مجهّزة بالمساعد الصوتي الشخصي أليكسا

تعاونت لوسيد مع أمازون لتزويد سيارتها لوسيد أير بخدمات مدمجة للمساعد الصوتي الشخصي أليكسا. ويتيح ذلك للسائق والركاب فرصة الاستمتاع بتجربة أليكسا بكامل تفاصيلها، بما في ذلك خدمات الملاحة وإجراء المكالمات الهاتفية وبثّ الوسائط والتحكم بالمنازل الذكية، وإضافة أغراضٍ إلى عربة التسوق أو عناصر إلى قائمة المهام مع الحفاظ على تركيز السائق على القيادة. ويوفر التكامل بين لوسيد وأليكسا مجموعة موسّعة من مزايا التحكم بسيارة لوسيد أير بما فيها نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، عبر توجيه أوامر صوتية بسيطة. وعند استخدام السائق لأليكسا، سيتم تفعيل نظام دعم بصري للأوامر في الشاشة الزجاجية لمقصورة لوسيد أير. وستزداد مجموعة الميزات المتوفرة بمرور الوقت مع تحديثات نظام لوسيد لاسلكيًّا.

حلمٌ يتحقّق

ستتوفر لوسيد أير بدايةً في أمريكا الشمالية، وبأربعة نماذج:

· نموذج أير، نقطة البداية للتشكيلة، وسيتوفر في عام 2022 بسعر يبدأ بأقل من 80 ألف دولار أمريكي

(72500 دولار بعد احتساب الضريبة الائتمانية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية)*

· النموذج أير تورينج المعزز بتجهيزات متميزة، وسيتوفر في وقت لاحق من عام 2021 بسعر 95 ألف دولار

(87500 دولار بعد احتساب الضريبة الائتمانية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية)*

· النموذج أير جراند تورينج كامل التجهيزات، وسيتوفر في منتصف عام 2021 بسعر يبدأ من 139 ألف دولار

(131500 دولار بعد احتساب الضريبة الائتمانية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية)*

· النموذج أير دريم إديشن شامل التجهيزات ومحدود الإصدار، وسيتوفر في ربيع عام 2021 بسعر 169 ألف دولار

(161500 دولار بعد احتساب الضريبة الائتمانية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية)*

دريم إديشن

سيتم تزويد النموذج لوسيد أير دريم إديشن بمزيج فريد من السمات والتقنيات التي تجمع بين الأداء المذهل، والنطاق المتميز الذي يمكنها قطعه. وستتوفر سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة بمحرّك قوته 1080 حصانًا، وبلون ستيلار وايت الأبيض، أو إنفينيت بلاك الأسود، أو لون يوريكا جولد الذهبي الحصري بالنموذج دريم إديشن. وسيترافق كل لون مع فرش داخلي حصري من سانتا مونيكا، بما في ذلك فرش كامل من جلود النابا التي تحمل علامة بريدج أوف واير الفاخرة، وتتداخل مع خشب الأوكالبتوس بلون فضّي. وسيتألق النموذج دريم إديشن بتصميم فريد لعجلاته أيرو دريم قياس 21 بوصة مع شارات وإضافات خاصة تبيّن مكانتها كسيارة لوسيد أير استثنائية بإصدار محدود.

النموذجان تورينج وجراند تورينج

يعتبر أير تورينج وأيرجراند تورينج النموذجان الرئيسيان في تشكيلة لوسيد أير، ويتوفران بمحركين قوة 620 حصانًا و800 حصان على التوالي. وسيصل نطاق المسافة التي تقطعها أير جراند تورينج إلى 517 ميلًا المُعلنة مؤخرًا بحسب معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول التجهيزات المتاحة وكافة نماذج أير عبر الموقع الإلكتروني لشركة لوسيد موتورز.

التوفر

يمكن تقديم طلبات الحجز من الآن للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فضلًا عن دول محددة في أوروبا والشرق الأوسط ومن ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يمكن للراغبين بحجز سيارة لوسيد أير تقديم وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 1000 دولار أمريكي، أو حجز سيارة دريم إديشن محدودة الإصدار بوديعة قابلة للاسترداد بقيمة 7500 دولار أمريكي. وستتوفر سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة في 20 استديو ومركز خدمات خاص بعلامة لوسيد، والتي من المقرر افتتاحها في أمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2021. وفي وقت لاحق، سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بمواعيد التسليم والأسعار ومراكز الخدمات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

ستجري عمليات الإنتاج في مصنع لوسيد موتورز بكاسا غراندي في ولاية أريزونا الأمريكية خلال الشهور المقبلة؛ على أن تبدأ عمليات تسليم لوسيد أير للعملاء في أمريكا الشمالية في ربيع عام 2021.

لمحة سريعة عن تشكيلة لوسيد أير في عام 2021

سيتم الكشف عن نماذج إضافية جديدة من سيارات لوسيد ولوسيد أير في المستقبل؛ علمًا بأن المواصفات التالية ستتوفر في نماذج لوسيد أير قيد الإنتاج حاليًا:

النموذج السعر (دولار أمريكي) المسافة المقدّرة حسب معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية (تصل إلى) القوة الحصانية الأداء (متوقع) الشحن (يصل إلى) التوفر السعر الأساسي دون احتساب قيمة الائتمان الضريبي 0-60 (ثانية) 1/4 ميل (ثانية) / السرعة (ميل في الساعة) السرعة القصوى (ميل في الساعة) ميل/زمن الشحن السريع بالتيار المستمر السرعة القصوى للشحن أير أقل من 80 ألف دولار 27500 دولار يُضاف لاحقًا يُضاف لاحقًا يُضاف لاحقًا يُضاف لاحقًا يُضاف لاحقًا 300/20 دقيقة 1200 ميل في الساعة 2022 أير تورينج 95 ألف دولار 87500 دولار* 406** 620 3.2 11.4 / 123 155 300/ 20 دقيقة 120

لوسيد موتورز