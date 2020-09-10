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خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:31 مساءً
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:22 مساءً
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"هندسة الإمام".. بين النشــأة والاعتماد
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 03:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الأسمرات انجاز مصرى غير حياة الشباب من عاطلين الي محترفي صناعة الساعات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 10 سبتمبر 2020 12:32 صباحاً
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:50 صباحاً
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