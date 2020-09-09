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2404 مراجعين عبر WhatsApp صحة نجران

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2404 مراجعين عبر WhatsApp صحة نجران 2404 مراجعين عبر WhatsApp صحة نجران

18:35 الأربعاء 9 سبتمبر 2020

تقديم الخدمات الإستشارية عن طريق العيادات الإفتراضية

تواصل صحة نجران تقديم الاستشارات الطبية المبادرة التي أطلقتها صحة نجران والتي تشمل 20 تخصصا عبر تطبيق WhatsApp، وأوضح متحدث صحة نجران علي آل جليدان استمرار خدمة العيادات الافتراضية والتي تهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى، من خلال استخدام التطبيقات الذكية، بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات إلا للضرورة القصوى، حيث تشمل الاستشارات الطبية تخصصات: أمراض السكري، والقلب، والنساء والولادة، والباطنة، والأعصاب، والجلدية، والأطفال، والسمنة، والعظام، والعيون، والكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة أورام القولون والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والنفسية، والأسنان، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والأنف والأذن والحنجرة، وأضاف آل جليدان أنه جرى تقديم الخدمات الاستشارية عن طريق العيادات الافتراضية عبر WhatsApp حيث بلغ عدد المستفيدين 2404 مراجعين.

الوطن السعودية

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2404 مراجعين عبر WhatsApp صحة نجران

2404 مراجعين عبر WhatsApp صحة نجران

شبكة عيون الإخبارية