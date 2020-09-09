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شاهد... ”كدسة” يتفقد ميدانيًّا “اتصالات جدة" للتأكــد مــن تطبيق بروتوكولات الوقاية من كورونا

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أكد أن التدريب المهني أن تتميز ببنية تحتية تقنية مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأزمات

شاهد... ”كدسة” يتفقد ميدانيًّا “اتصالات جدة

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، اليوم، ميدانيًّا كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، يرافقه عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

جاء ذلك للوقوف الميداني على جاهزية التدريب وللتأكــد مــن تطبيق الكلية للبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار المستجد (كوقيد - 19).

وأوضح كدسة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة المنسوبين لممارسة أعمالهم في بيئة عمل آمنة ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وفي بداية الزيارة تجول كدسة في المعامل والمختبرات والورش، والتقى بالمتدربين الذين يحضرون الجزء العملي بالكلية وناقش معهم المعوقات التي تواجههم في سير العملية التدريبية، مؤكدًا لهم أن التدابير التي اتخذتها الدولة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على سلامة المتدربين.

وأشار إلى أن المؤسسة تتميز ببنية تحتية تقنية مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأزمات، وتسعى في هذا الإطار لتسخير جميع تقنياتها ومواردها البشرية لتسيير العملية التدريبية. وبين أن التدريب عن بعد هو توجه عالمي معمول به منذ فترة بغض النظر عن الأزمات.

وفي ختام زيارته دعا كدسة رجال الأعمال بالمنطقة إلى الاطلاع والاستفادة من مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام ، ومن مخرجات أبناء المنطقة بشكل خاص خلال المرحلة القادمة التي تسعى فيها وزارة العمل لتوطين عدد من القطاعات.

شاهد... ”كدسة” يتفقد ميدانيًّا “اتصالات جدة

شاهد... ”كدسة” يتفقد ميدانيًّا “اتصالات جدة

منطقة مكة المكرمة التدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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