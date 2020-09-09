أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

Print
خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وفي مستهل الجلسة هنأ الامير فهد بن سلطان الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود بن محمد الخميس بمناسبة بداية عملها أميناً عاماً لمجلس المنطقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، مؤكداً على دور ومكانة المرأة في عملية البناء والتنمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة الخميس بأن أمير المنطقة نوه خلال الجلسة بالنجاح الكبير والتعامل المحكم الذي حققته المملكة العربية السعودية بتوجيه مباشر ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لمواجهة جائحة كورونا، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار وتبعات الفايروس، كما أعرب باسم أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود الجبارة والعمل باقتدار التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن محاضر لجان المجلس، واستعرض توصيات اللجان ومنها الاطلاع على نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّهه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة.

كما استعرض المجلس تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، كما وجّه بالعمل على هيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها.

وأكد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من النقاط الأخرى ووجه حيالها باللازم.

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

أمير تبوك يهنئ  “الخميس” ببداية عملها أميناً للمنطقة وينوه بجهود الدولة في مكافحة كورونا

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية