مدير الهلال الأحمر بالجوف يتفقّد سير العمل بمركزَيْ إسعاف سكاكا وقارا

★ ★ ★ ★ ★

ومقرّ التموين الطبي والمستودعات بالمنطقة

تفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، صباح اليوم الأربعاء، بعض المواقع التابعة للفرع بمدينة سكاكا ومحيطها.

ووقف خلال الزيارة التي رافقه فيها المساعد للشؤون الإسعافية، نزال بن فرحان السليمان، على سير العمل بمركزي إسعاف سكاكا وقارا، بالإضافة لمقر التموين الطبي والمستودعات ومقر الصيانة الرئيسي بالمنطقة.

والتقى بمديريها والعاملين بتلك المواقع، وتابع سير العمل وسبل تطويره والمعوقات بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة لمحتاجيها؛ حرصًا منه على إيجاد بيئة عمل محفزة وإيجابية.

هيئة الهلال الأحمر منطقة الجوف