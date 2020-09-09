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879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
إجمالي الإصابات بلغ 20 ألفًا و462 حالة منها 18 ألفًا نشطة كورونا في ليبيا

879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما تماثلت 82 حالة للشفاء، ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا.

وذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفًا و462 حالة؛ منها 17 ألفًا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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