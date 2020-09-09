أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين

Print
3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين 3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين
صافرة ليتواني تدير مباراة تتويج "الهلال" باللقب أمام "الشباب"

3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة طواقم تحكيم سعودية لإدارة ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ ستقام مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت واحد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاتحاد والعدالة للحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه بدر الشمراني مساعد أول، ومحمد العبكري مساعد ثانٍ، والحكم الرابع خالد صلوي، وماجد الشمراني حكم الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.

وكلفت اللجنة الحكم الوطني فيصل البلوي لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الفتح، على أن يساعده كلٌّ من: خلف الشمري، وهشام الرفاعي، وخالد الجهني حكم رابع، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، ويعاونه عبدالرحيم الشمري.

وسيتولّى طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، مواجهة الفيصلي وضيفه أبها، بمساعدة فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع سيكون عبدالله الحربي، أما غرفة الفيديو فتكون بإدارة شكري الحنفوش ومساعده سعد السبيعي.

فيما يدير مباراة تتويج الهلال باللقب أمام نظيره الشباب، الليتواني جيديمانيس، ويساعده البولندي ميشال أوكوبوفيست مساعد أول، ومواطنه كونراد سابيلا مساعد ثانٍ، والسعودي أحمد الرميحاني حكم رابع، أما حكم الفيديو فهو النيوزيلاندي ماثيو كونجر، ويساعده السعودي ياسر السلطان.

وتم إسناد مباراة النصر والاتفاق لطاقم تحكيم برتغالي بقيادة جواو بينهيرو، فيما سيتولّى تركي الخضير مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من فهد العمري.

أما مباراة الحزم والوحدة فستكون بإدارة طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك، ويساعده مواطنه غوران باناكي، وميلوفان ريستيش، أما الحكم الرابع فهو السعودي محمد البريدي، وستكون غرفة الفيديو تحت إمرة البرتغالي فاسكو سانتوس، ومساعده من الوطني عادل شراحيلي.

ويدير الأوروغواياني أندريس كونها لقاء التعاون مع الفيحاء، والبرتغالي فيكتور فيريرا لمباراة الأهلي والرائد.لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية