أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية

Print
"الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية "الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية
استعدادًا لمواجهة إندونيسيا الجمعة

عاود السعودي تحت 19 عامًا اليوم الأربعاء، تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب بلغاريا، أمس الثلاثاء، ضمن الدورة الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على التسديد.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهّلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.المنتخب السعودي المباراة الودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جمهور التالتة - علاء السيد مدير المنتخبات يتحدث عن نجاح حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

جمهور التالتة - علاء السيد مدير المنتخبات يتحدث عن نجاح حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

تغطية خاصة - لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وك. علي زين لاعب المنتخب المصري

تغطية خاصة - لقاء خاص مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وك. علي زين لاعب المنتخب المصري

ملعب ONTime - ضياء السيد : لو كنت مدرب المنتخب سأختار عبد المنصف لحراسة المرمي مع الشناوي وأبوجبل

ملعب ONTime - ضياء السيد : لو كنت مدرب المنتخب سأختار عبد المنصف لحراسة المرمي مع الشناوي وأبوجبل

ملاعب الابطال - أحمد الأحمر: اللعب مع المنتخب الأول في سن مبكر أثقل خبراتي بشكل كبير

ملاعب الابطال - أحمد الأحمر: اللعب مع المنتخب الأول في سن مبكر أثقل خبراتي بشكل كبير

شبكة عيون الإخبارية