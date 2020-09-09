"السناني" مشرفًا على إدارة الإعلام بالجامعة الإسلامية

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كلف رئيس الجامعة الإسلامية الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، رئيس قسم الإعلام بالجامعة د.بخيت السناني، ليكون مشرفًا على إدارة الإعلام بالجامعة.

جاء ذلك بناء على قراره بفصل العلاقات عن الإعلام، وإنشاء إدارة للإعلام للقيام بدورها في إيضاح صورة الجامعة عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

وشكر د.السناني، رئيس الجامعة على قراره بفصل العلاقات عن الإعلام، منوهًا إلى أن إدارة الإعلام ستعمل على تطوير رسالة الجامعة تجاه منسوبيها والمجتمع المحلي، ولاسيما أنها تقوم بدور تعليمي وبحثي لخدمة المجتمع وأهداف التعليم في المنطقة والمملكة.

وقال الدكتور "السناني": إن رئيس الجامعة يؤكد على قيام إدارة الإعلام برسالتها في إظهار الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تجاه العالم في عددٍ من القضايا، ومن ذلك تدريس الطلاب الدوليين في الجامعات السعودية، وخصوصًا في الجامعة الإسلامية، وأهمية إظهار هذا الدور إعلاميًّا، وعكس محتوى الجامعة على مختلف المنصات وبإبراز اللغات العالمية، فيما يساهم برسم صورة ناصعة للمملكة العربية ووسطيتها وانفتاحها على مختلف الثقافات والشعوب.

وأشار إلى أن الإعلام اليوم تعددت منصاته ورسائله والجمهور الموجه له هذه الرسالة، وأصبح في ظل صعود وسائل الإعلام الاجتماعي بالغ التأثير، وكان لا بد للمؤسسات أن تطور من واقع الإعلام وتنهض به لتحقيق الرسالة، وتستفيد من منصات الإعلام الاجتماعي في إنتاج وتوزيع محتوى يتلاءم مع المنصات الإعلامية والجمهور المستهدف.

وذكر د.السناني أن الجامعة الإسلامية تتميز برسالتها العالمية؛ حيث تجمع أكثر من ١٧٠ جنسية تحت سقفها، ولديها طلبة من مختلف الثقافات والشعوب، ويتحدثون لغات عالمية متعددة، وكان لزامًا إنتاج محتوى يسهم في تحويل هؤلاء الطلبة إلى سفراء يحملون رسالة المملكة وما وصلت إليه من تطور في شتى المجالات.