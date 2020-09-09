خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الهند

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استعرضا التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وشهد الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.

وتضمن الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود