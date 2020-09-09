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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نائب رئيس أفغانستان

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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نائب رئيس أفغانستان المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نائب رئيس أفغانستان
جدّدت التأكيد على تضامنها مع كابول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نائب رئيس أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدّدت التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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