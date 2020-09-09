أخبار عاجلة

كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
سينما بديلة Cinema Badila - Interview with filmmaker Ayoub Layoussifi - Tikitat-a-Soulima -
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي -
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار -
من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار -
لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدف" يطلق خدمة عن بعد لتواصل الباحثين عن عمل مع المرشدين المهنيين

Print
"هدف" يطلق خدمة عن بعد لتواصل الباحثين عن عمل مع المرشدين المهنيين "هدف" يطلق خدمة عن بعد لتواصل الباحثين عن عمل مع المرشدين المهنيين
لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية وتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خدمة الإرشاد المهني عن بُعد على منصة التثقيف والإرشاد المهني "سُبل"، التي تستهدف الباحثين والباحثات عن عمل في مرحلتها الأولى، بحيث تمكنهم من التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية؛ لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني عن بعد، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتدعم منصة "سُبل" من خلال الرابط subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر "سُبل" بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية