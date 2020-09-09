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غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين

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فيديو غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين
يوم تزمجر الإطارات وتتناطح المصدات

فيديو غريب.. مضاربة ونطح رؤوس بين سيارتين

"يصرخ المحرك وتزمجر الإطارات.. يتصاعد الدخان وتتناطح المصدات"، وتشعر حينما تشاهد هذا الفيديو الغريب أنك أمام مضاربة عنيفة بين خروفين، يعودان إلى الوراء يضربان الأرض فيثيران الغبار، ثم يندفعان متناطحين بلا هوادة، لكننا هنا أمام سيارتين دخلتا معركة على أحقية المرور على أحد الطرق بمدينة مانشيستر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم 3 سبتمبر الجاري، بشارع دانكفيلد في منطقة تامسايد بمانشيستر، والتقطها أحد سكان الشارع بكاميرا مراقبة.

ويظهر الفيديو سيارة نقل فورد صغيرة بيضاء وهي تسير في الشارع، بينما يأتي في مقابلها تماماً سيارة "بي أم دابليو" رمادية، ولأن الطريق ضيق فقد أراد كلا السائقين من الآخر أن يفتح له الطريق كي يمر، لكن يبدو أن السائقين كانا شديدي العناد.

ففي لحظة اندفعت السيارة الـ"بي أم دابليو" نحو الفورد، وبدا أنها ستصطدم بها، ثم خرج سائق الـ"بي أم دابليو" من سيارته، وتبادل السباب مع قائد الفورد، قبل أن يعود إلى سيارته ويتقدم للأمام خطوة، فيرد عليه قائد الفور ويندفع للأمام، استعداداً لتناطح المصدات الأمامية، وبالفعل تدفع الفورد السيارة الأخرى إلى الخلف، ثم تتوقفان.

وهنا يزمجر سائق الـ"بي أم دابليو" وينطلق دخان العادم، ويندفع بسيارته فيعيد الفورد إلى الخلف لمسافة قبل أن يتوقف، ولكن حين يحاول أن يمضي إلى الأمام، يندفع نحوه قائد الفورد ويعيده للخلف، ثم تزمجر الإطارات ويصرخ المحرك ويتصاعد دخان الغضب ويتناطح المصدان الأماميان، ويركب العناد رأسي السائقين.

وبعد حوالي دقيقة من الكر والفر والزمجرة والحر، يقوم سائق الـ"بي أم دابليو" بعكس اتجاه سيارته والسماح لقائد مركبة النقل بتجاوزه، وبعدها يخلو الطريق تماما للـ"بي أم دابليو"، ويتحرك مغادراً.

ونقلت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" عن صاحب الفيديو، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه كان يشاهد التلفزيون مع أسرته عندما سمعوا "صرير الإطارات" و"اصطدام المصدات"، مؤكداً أن الحادث أصابهم بالصدمة، لكن لحسن الحظ لم يحدث أي ضرر للسيارات الأخرى، وقد تركت السيارتان علامات الإطارات على الطريق.

وقالت شرطة مانشستر: إنه لم يتم الإبلاغ عن الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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