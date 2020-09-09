أخبار عاجلة

كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
سينما بديلة Cinema Badila - Interview with filmmaker Ayoub Layoussifi - Tikitat-a-Soulima -
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي -
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار -
من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار -
لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة"

Print
تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة" تركيا تنعي العميد "أردوغان" في "إدلب": "تعرض لوعكة"
الضابط الرفيع كان قد تولى في العام الماضي قيادة اللواء الـ47

تركيا تنعي العميد

نعت وزارة الدفاع التركية ضابطاً بارزاً برتبة عميد، فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن العميد سيزغين أردوغان البالغ من العمر 51 عاماً تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، قبل نقله إلى المستشفى على الفور، وفشلت مساعي الأطباء في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

وحسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية، فقد تولى العميد "أردوغان" في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول.

وستنقل جثة الضابط المتوفي جواً من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة، حيث ستقام مراسم دفنه.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية