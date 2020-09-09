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جامعة حفر الباطن تدعم التعليم الإلكتروني بالألياف البصرية

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يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة وتوفير سعات عالية

جامعة حفر الباطن تدعم التعليم الإلكتروني بالألياف البصرية

أطلقت جامعة حفر الباطن، عمليات ربط الاتصالات بالألياف البصرية؛ وفق أحدث التقنيات الحديثة، بالشراكة مع شركة الاتصالات لتطوير الخدمات الهاتفية، وتحسين وإيصال الاتصالات والخدمات المضافة؛ مما يساعد على مواكبة التطورات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم منظومة الوسائط التعليمية الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن المشروع يهدف إلى تسريع الاتصالات على الشبكة العنكبوتية، وتوفير سعات عالية وحلول اتصال عالية الأمان، تخدم خطة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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