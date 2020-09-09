"الأرصاد" عن حصيلة "أغسطس": 395 تنبيهًا ورصد 339 حالة جوية

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الهيئة: الخدمات الملاحية الجوية المقدمة للقطاع المدني والعسكري 3020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير الإحصائي الشهري لقطاع شؤون الأرصاد، عن شهر أغسطس الماضي لعام 2020م، المتضمن مخرجات قطاع الأرصاد خلال الشهر.

وتَضمّن التقرير مخرجات النظام الآلي للإنذار المبكر، التي بلغت 395 تنبيهًا؛ فيما بلغ عدد الحالات الجوية التي تم رصدها ومتابعتها 339 حالة.

وبلغ عدد الخدمات الملاحية الجوية المقدمة للقطاع المدني والعسكري 3020 تقريرًا، وشمل التقرير عدد الخدمات الأرصادية المقدمة للجهات الحكومية والجمهور، والتي بلغت 279 تقريرًا و62 تقريرًا للملاحة البحرية.

وأكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن العمل الأرصادي في المملكة سيشهد في المرحلة المقبلة توسعًا كبيرًا في الخدمات المقدمة للجهات المستفيدة والجمهور.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة