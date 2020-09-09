العلامات التجارية الإقليمية ستستفيد من قيام ناشري المحتوى الرائدين بتعزيز عمق البيانات وحجمها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): في العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم وما يشهده من تغيرات وتحوّلات متسارعة، تساهم الابتكارات التكنولوجية في تمهيد الطريق نحو مزيد من النتائج الإعلانية الأكثر فعالية.

بالتالي، وتماشياً مع التزامها المتواصل بالبقاء في طليعة التطور الرقمي، أعلنت Digital Media Services (DMS)، وهي الذراع الرقمي التابع لـChoueiri Group، مؤخراً عن قيامها بتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالبيانات، مع طرح الجيل الجديد من منصة إدارة البيانات Permutive DMP. ويمثّل هذا التطور نتيجة لسعي DMS المتواصل إلى إعداد بنيتها التحتية لتتناسب بشكل متّسق مع متطلبات المستقبل. وتساهم منصة Permutive حالياً بتمكين DMS من استيعاب البيانات وتصنيفها بشكل أكثر تفصيلاً ودقة، إلى جانب تعزيز حجم تلك البيانات.

وبفضل تصميمها القائم على شبكات معالجة الحافة، تُتيح منصة DMP من Permutive لناشري المحتوى جمع معلومات أكثر عمقاً حول مستخدميهم القيّمين (تشمل بيانات غنية عن اهتماماتهم ونواياهم). ويسمح ذلك لهم بمعالجة التحديات المتعلقة بعادات المستخدمين المتغيرة باستمرار عبر الإنترنت بشكل أفضل. ومع بروز مزيد من التحديات المتعلّقة ببيانات الطرف الأول في القطاع (وهي البيانات التي يتمّ جمعها من الاتصال المباشر مع العملاء)، والمستقاة من ملفات تعريف الارتباط (أو ما يُعرف بـ"الكوكيز") واللوائح والقوانين ذات الصلة بالخصوصية والمتصفحات، يرزح ناشرو المحتوى تحت ضغوط متزايدة.

وفي معرض تعليقه على هذا التطوّر، قال آرتي سوري، المدير الأول لشؤون نجاح العملاء في Permutive: "نحن متحمسون للغاية بأن نصبح جزءاً من حافظة أدوات DMS. ويمثّل هذا التطور استعراضاً هائلاً للتكنولوجيا القائمة على حوسبة الحافة الخاصة بنا، إذ يجري نشرها على امتداد مخزون رقمي إقليمي رائد في السوق، حيث تبرز قدراتنا في مجال التخصيص وتحقق النجاح".

ومع تنفيذ عملية نقل البيانات إلى تلك المنصة، أصبحت قدرات البيانات الخاصة بشركة DMS في مجال البيانات تضاهي قدرات ناشري المحتوى المتميزين في أوروبا وغيرها من الأسواق المتقدمة. وأدّى نشر هذه المنصة بالفعل إلى تحقيق زيادة بنسبة 120 في المائة في حجم البيانات.

من جانبه، تحدث أليكس لوبيز، مدير شؤون الجمهور والبيانات في Choueiri Group عن الفوائد التي ستنجم عن تعزيز عمق البيانات وحجمها وقال: "نسعى باستمرار إلى دراسة البنية التحتية للتكنولوجيا لدينا لإيجاد وسائل ومجالات أفضل، ما يضمن نجاح شركاء العلامة التجارية وناشري المحتوى في نهاية المطاف. ويشكّل الانتقال إلى منصة Permutive DMP خطوة فائقة الأهمية، نظراً لأنها تتمتع بعمق وحجم أكبر، والمزيد من الرؤى وتحليلات البيانات أكثر من أي وقت مضى. ومع إضافة المزيد من الخصائص المُستقاة من الأحداث باستخدام تكنولوجيا الوقت الفعلي المتمثلة بقوانين الخصوصية مثل حوسبة الحافة وتخزين البيانات الرئيسية كأزواج، يمكننا القيام بتطوير الركائز الرئيسية الخمسة للبيانات التي تؤثر على سيناريوهات الحياة الواقعية (وهي الاستيعاب، والتصنيف، والتحليل، والاتصال، والتنشيط). وبفضل هذا النهج الجديد الذي تمّ طرحه في وقت سابقٍ من العام الماضي، تحتل Choueiri Group حالياً موقعاً جديداً ضمن هذه الركائز، وينعكس ذلك عبر مجموعة من المنتجات المبتكرة وطرق العمل الجديدة التي يتمّ طرحها في السوق".