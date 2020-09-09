روبيرتو دامبروزيو، الرئيس التنفيذي لاكسيوري جلوبال يحصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال وساطة الفوركس ضمن جوائز مجلة "بزنس وورلدوايد" لأفضل الرؤساء التنفيذيين

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حصل روبيرتو دامبروزيو، الرئيس التنفيذي لاكسيوري جلوبال، الشركة الرائدة عالميًا في مجال وساطة الفوركس، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال وساطة الفوركس ضمن جوائز مجلة "بزنس وورلدوايد" لأفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2020، وذلك تقديرًا لأعماله البارزة في هذا المجال. يقع مقر اكسيوري جلوبال في بليز ولديها مكتب تمثيل معتمد في دبي.

يتمتع السيد روبيرتو، الذي يشغل حاليًا منصب المدير والرئيس التنفيذي لشركة اكسيوري جلوبال، بخبرة تمتد لعقدين في مجال الامتثال والخدمات المالية، إضافةً إلى سنوات عديدة من الخبرة في مناصب قيادية في الشركة. لقد شارك في إعداد وإدارة جميع العمليات الأساسية في اكسيوري ويواصل العمل على ذلك حتى الآن. وقد ساهمت كل هذه الجهود في وصوله إلى مكانة متميزة أهّلته للحصول على هذه الجائزة التي يسعى إليها الجميع في هذا المجال.

تستهدف جوائز مجلة "بزنس وورلدوايد" لأفضل الرؤساء التنفيذيين تسليط الضوء على جهود الأفراد الذين يستحقون الاحترام ممن يشغلون وظائف الرؤساء والمديرين التنفيذيين على مستوى الإدارة العليا (المستوى-ج)، والذين يبرزون بسبب أدوراهم القيادية والخدمات التي يقدمونها في المجالات التي يعملون بها. بينما لا تركز الجوائز على نجاح الشركة إجمالًا، إلا إنها بالطبع تُمنح للأشخاص الناجحين، الذين يُسهمون في الارتقاء بأوضاع شركاتهم من خلال ما يبذلونه من جهود مضنية وأعمال تستحق الإعجاب

أثناء قيادته لشركة اكسيوري جلوبال على مدار أكثر من عام فحسب، أظهر السيد روبيرتو دوره القيادي الحقيقي في مواجهة جائحة عالمية شكلت حجرة عثرة بالنسبة لكثير من الشركات. من خلال خطة سريعة وتواصل فعال مع قادة فرق العمل، استطاعت اكسيوري التعامل مع الأزمة، مع ضمان حماية العملاء والموظفين من الأضرار والحفاظ على استمرارية الأعمال على النحو المعتاد.

قال روبيرتو دامبروزيو، الرئيس التنفيذي لاكسيوري جلوبال بهذه المناسبة: "نحن دائمًا في اكسيوري نوفر بيئة عمل مرنة وجاذبة بوصف ذلك جزءًا من ثقافتنا التي تركز على الأفراد. ومن هذا المنطلق، لدينا القدرة على الاستجابة الفورية للتحديات ودمج تدابير طارئة جديدة لضمان الاستمرارية، ونعتمد على جاهزية موظفينا وتعودهم على العمل عن بعد على نحو كامل لتحقيق ذلك. نركز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي الاستقرار التشغيلي وحماية أصول عملائنا، وتطبيق نظام العمل عن بعد، وأستطيع أن أجزم بكل فخر أننا من خلال توفير العناية لمجتمعنا وعملائنا، استطعنا تحقيق الأهداف الثلاثة."

تمثلت رؤية السيد روبيرتو لاكسيوري على الدوام، سواء سابقًا أو حاليًا، في الالتزام بقيم الانصاف والشفافية وتوفير العناية لجميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم المتداولين.

أثناء شغله منصب المدير والرئيس التنفيذي، نمى حجم أعمال الشركة وتوسعت إلى دول جديدة وتم إطلاق موقعًا إلكترونيًا جديدًا وتحسين ظروف التداول وأنواع الحسابات وطرح أدوات مالية جديدة، ومواصلة النجاحات حتى أثناء الإغلاق الكامل بسبب كوفيد-19، وإدارة المخاطر المتعلقة بالمتداولين أثناء هبوط أسعار النفط التاريخي في أبريل 2020، إضافةً إلى التخطيط لإطلاق منصة تداول جديدة وفئات أصول جديدة في المستقبل القريب.