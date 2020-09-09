خسر 16.3 مليار دولار في 24 ساعة.. "ماسك" خارج قائمة "أغنى 5 في العالم"

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وكالة "بلومبرغ": تبلغ ثروته الآن 82.2 مليار دولار مما يضعه في المركز السادس

أفادت وكالة "بلومبرغ"، استنادًا إلى مؤشر Bloomberg Billionaires، بأن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا؛ فَقَد مكانه بين أغنى خمسة أشخاص في العالم، بعد خسارته 16.3 مليار دولار في يوم واحد.

وحسب التصنيف، تبلغ ثروة "ماسك" الآن 82.2 مليار دولار؛ مما يضعه في المركز السادس. ووفقًا للوكالة، كان هذا الانخفاض، أكبرَ انخفاض في يوم واحد في تاريخ BBI.

يرجع هذا الانخفاض الحاد في ثروة الملياردير إلى انخفاض سعر سهم شركته Tesla؛ ففي اليوم السابق، فَقَدت الشركة خُمس قيمتها، وانخفض سعر سهمها بنسبة 21.06% إلى 330.21 دولارًا للسهم.

أغنى رجل في العالم؛ وفقًا لـBBI، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، بثروة تُقَدر بـ186 مليار دولار.

ووفق "روسيا اليوم" ففي المركز الثاني جاء مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، الذي تُقَدر ثروته بـ121 مليار دولار، وفي الثالث مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ (103 مليارات).

السطر الرابع يحتله، برنارد أرنو، رئيس مجموعة Louis Vuitton Moët Hennessy بـ85.5 مليار دولار، والخامس يعود للمستثمر، وارن بافيت، الذي يملك 82.4 مليار دولار.