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وصول 141 مسافرا من تركيا الى الأردن في أول رحلة بعد استئناف الطيران الجوي

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وصول 141 مسافرا من تركيا الى الأردن في أول رحلة بعد استئناف الطيران الجوي وصول 141 مسافرا من تركيا الى الأردن في أول رحلة بعد استئناف الطيران الجوي

جى بي سي نيوز  :- وصل الثلاثاء، 141 مسافرا قادماً من تركيا في أول رحلة طيران بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى مطار الملكة العلياء الدولي.

وعادت عجلة الرحلات الجوية الخارجية المنتظمة في الأردن إلى الدوران مجددا الثلاثاء، بعد تأثر حركة النقل الجوي في العالم والأردن؛ نتيجة لتداعيات انتشار المستجد.

ففي الثامن من أيلول/سبتمبر عادت الرحلات الجوية المنتظمة من جديد، بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

جي بي سي نيوز

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