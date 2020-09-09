انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة 2020 ICCIT في جامعة تبوك

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بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من ٢٦ دولة و١١٣ بحثاً

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة وتقنية المعلومات التي تنظّمها جامعة تبوك خلال الفترة من ٢١ - ٢٢ / ١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٩ - ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠ م.

يأتي هذا المؤتمر محققاً للأهداف التي وضعتها الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية في المجالات البحثية، حيث إن المؤمل هو أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه من خلال توصيات ملائمة تدعم التوجه المستمر لدعم البحث العلمي في المملكة العربية السعودية عامة وفي جامعة تبوك خاصة، حيث ستشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات كمتحدثين رئيسين من ٢٦ دولة، بأبحاث تجاوزت ١١٣ بحثاً تم اختيارها من ٣٤٤ بحثاً قدمت للمشاركة في هذا المؤتمر، ويُقام هذا المؤتمر بدعم من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) الفرع السعودي، وكذلك شركة الاتصالات السعودية (STC).

ويعد هذا المؤتمر فرصة متميزة لتبادل الأفكار والتفاعل مع الخبراء في مجالات علوم تقنية الحاسب المتنوعة لتشجيع الباحثين على تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ومواكبة التطورات في مجال الحاسبات وتقنية المعلومات.. كما يمثل منصة قوية لتوسيع ثقافة البحث بين مجتمعات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية.

ويتماشى المؤتمر مع توجهات الدولة في رؤية المملكة 2030 من حيث بناء الاقتصاد المعرفي القائم على الذكاء الاصطناعي وبناء المدن الذكية، والطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء، وشبكات الاستشعار، والتطبيقات الطبية والكثير من التطبيقات العلمية والاقتصادية.المؤتمر الدولي للحوسبة وتقنية المعلومات جامعة تبوك