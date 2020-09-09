أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يعلن إنطلاق تنسيق التحويلات بالجامعات لتقليل الاغتراب غدا -
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%" -
الشك يدخل في أفكار عبد الرحمن ضد طارق -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 11/9/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء خاص مع الكابتن "عبد اللطيف الدوماني" بضيافة سيف زاهر -
ملعب ONTime - إجابات "عبد اللطيف الدوماني" الصريحة والنارية في فقرة 11 سؤال ولعيب -
ملعب ONTime - فقرة صح ولا غلط مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني -
ملعب ONTime - الدوماني: الأهلي عمل شوط ثاني رائع أمام الإسماعيلي وإصابات الزمالك مؤثرة -
ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية وإجابات نارية من الدوماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة 2020 ICCIT في جامعة تبوك

Print
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة 2020 ICCIT في جامعة تبوك انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة 2020 ICCIT في جامعة تبوك
بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من ٢٦ دولة و١١٣ بحثاً

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة 2020 ICCIT في جامعة تبوك

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة وتقنية المعلومات التي تنظّمها جامعة تبوك خلال الفترة من ٢١ - ٢٢ / ١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٩ - ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠ م.

يأتي هذا المؤتمر محققاً للأهداف التي وضعتها الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية في المجالات البحثية، حيث إن المؤمل هو أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه من خلال توصيات ملائمة تدعم التوجه المستمر لدعم البحث العلمي في المملكة العربية عامة وفي جامعة تبوك خاصة، حيث ستشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات كمتحدثين رئيسين من ٢٦ دولة، بأبحاث تجاوزت ١١٣ بحثاً تم اختيارها من ٣٤٤ بحثاً قدمت للمشاركة في هذا المؤتمر، ويُقام هذا المؤتمر بدعم من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) الفرع السعودي، وكذلك شركة الاتصالات السعودية (STC).

ويعد هذا المؤتمر فرصة متميزة لتبادل الأفكار والتفاعل مع الخبراء في مجالات علوم تقنية الحاسب المتنوعة لتشجيع الباحثين على تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ومواكبة التطورات في مجال الحاسبات وتقنية المعلومات.. كما يمثل منصة قوية لتوسيع ثقافة البحث بين مجتمعات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية.

ويتماشى المؤتمر مع توجهات الدولة في رؤية المملكة 2030 من حيث بناء الاقتصاد المعرفي القائم على الذكاء الاصطناعي وبناء المدن الذكية، والطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء، وشبكات الاستشعار، والتطبيقات الطبية والكثير من التطبيقات العلمية والاقتصادية.المؤتمر الدولي للحوسبة وتقنية المعلومات جامعة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية