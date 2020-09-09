لليوم 24.. الصين بلا إصابات محلية بـ"كورونا".. حالتان فقط لوافدين

★ ★ ★ ★ ★

البلاد سجلت إجمالي 85.146 حالة وعدد الوفيات ثابت عند 4.634

انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الصين من 10 إصابات الاثنين إلى إصابتين الثلاثاء، وكلها إصابات وافدة؛ فيما لم تسجل البلاد أية إصابة محلية للفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي، قبل أن يتفشى في جميع أنحاء العالم، منذ 24 يومًا.

وقالت لجنة الصحة العامة في الصين، اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء انخفاضًا من 10 حالات يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة في بيان الأربعاء، أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وتَراجع عدد الحالات الجديدة في الصين التي لا تظهر عليها أعراض إلى 8 حالات، مقابل 13 حالة يوم الاثنين؛ بحسب "رويترز".

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن، 85.146 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4.634 حالة وفاة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد شارك الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز لمهنيين طبيين ساهموا بفاعلية في مكافحة الفيروس.

وقال الرئيس الصيني: إن بلاده اجتازت "اختبارًا تاريخيًّا واستثنائيًّا" في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا؛ مشيدا بـ"الكفاح البطولي" للبلاد ضد المرض.

وأضاف: "حققنا بسرعة نجاحًا أوليًّا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19"؛ بحسب ما ذكرته "فرانس برس".

وخلال الاحتفال، وزع الرئيس الصيني ميداليات ذهبية على أربعة "أبطال" من المجال الطبي، وسط تصفيق مئات الحاضرين، الثلاثاء، الذين وضعوا جميعًا كمامات وشارات تُظهر زهرة حمراء كبيرة على بزاتهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تأثرًا بوباء كوفيد-19؛ حيث أصيب نحو 6.3 مليون أمريكي بالفيروس، منهم حوالى 190 ألف حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في العالم حوالى 27.6 مليون إصابة، توفي منهم نحو 900 ألف شخص بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لتتبع الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد