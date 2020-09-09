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متاحة للجميع بمَن فيهم مخالفو "الإقامة".. تعرَّف على عدد مستفيدي "تطمن" في الأحساء

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متاحة للجميع بمَن فيهم مخالفو "الإقامة".. تعرَّف على عدد مستفيدي "تطمن" في الأحساء متاحة للجميع بمَن فيهم مخالفو "الإقامة".. تعرَّف على عدد مستفيدي "تطمن" في الأحساء
عيادات مخصّصة دون حجز موعد سابق لخدمة كل مَن يشعر بأعراض

متاحة للجميع بمَن فيهم مخالفو

قدّمت عيادات "تطمن" في الأحساء خدماتها لعدد 77608 مستفيدين منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال المراكز الصحية بالصالحية، والبندرية، وحزم المبرز، والشعبة، والجشة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، دون حجز موعد سابق .

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، أو ضيق في التنفس، أو احتقان الحلق أو سعال، أو ألم في الظهر، أو إسهال.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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