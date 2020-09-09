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وزير التعليم العالي يعلن إنطلاق تنسيق التحويلات بالجامعات لتقليل الاغتراب غدا
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
الشك يدخل في أفكار عبد الرحمن ضد طارق
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 11/9/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - لقاء خاص مع الكابتن "عبد اللطيف الدوماني" بضيافة سيف زاهر
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - إجابات "عبد اللطيف الدوماني" الصريحة والنارية في فقرة 11 سؤال ولعيب
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - فقرة صح ولا غلط مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - الدوماني: الأهلي عمل شوط ثاني رائع أمام الإسماعيلي وإصابات الزمالك مؤثرة
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية وإجابات نارية من الدوماني
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لوكاشينكو: لم أستسلم أمام الوضع الراهن وسوف أحمي أولئك الذين منحوني أصواتهم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:28 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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