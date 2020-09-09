أخبار عاجلة

الصدمة والحزن يسيطران علي لاعبي الدرويش بعد ثلاثية الأهلي -
تعليمات خاصه لكهربا قبل مشاركته في أول لقاءاته بعد انتهاء الايقاف -
حوار مطول بين الخطيب و أمير توفيق أثناء مباراة الأهلي والدرويش -
سيد عبد الحفيظ يسجد من الفرحة ورد فعل فايلر عقب تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي -
مشجع أهلاوي يدعم مؤمن زكريا بلافته أثناء مباراة الإسماعيلي -
الدكش يكشف كيف استقبل الخطيب مسؤلي الاسماعيلي ورد فعل الوحش بعد تغيره -
وزير السياحة والآثار يختتم زيارته بالأقصر بقرار فتح المراكب العائمة مطلع أكتوبر -
سيدة القطار: الكمسرى لو طلب ألف جنيه كنت هدهمله.. ومكنتش هنقط ابن أخويا فى فرحه -
وزير السياحة يفتتح معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون بمتحف آثار الغردقة -
المتحف المصرى بالتحرير يهدى متحف الأقصر توابيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار نجران.. تؤدي إلى تدني الرؤية و"المدني" تتفاعل

Print
أمطار نجران.. تؤدي إلى تدني الرؤية و"المدني" تتفاعل أمطار نجران.. تؤدي إلى تدني الرؤية و"المدني" تتفاعل
دعت إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

أمطار نجران.. تؤدي إلى تدني الرؤية و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية